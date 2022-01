Luca Argentero chi è, età, dove e quando è nato, ex moglie, Cristina Marino, figlia, vita privata, Instagram, film, dove vive, biografia e carriera. L’attore Luca Argentero è ospite oggi 9 gennaio del programma Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nato, età, biografia di Luca Argentero

Luca Argentero è nato a Torino il 12 aprile del 1978. Ha 43 anni. Dopo gli studi superiori, compiuti al “Collegio san Giuseppe”, lavora come barman in una discoteca, continuando negli studi e laureandosi, nel 2004, in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino. Raggiunge la notorietà nel 2003 partecipando alla terza edizione del Grande Fratello. Dopo questa esperienza, colleziona una serie di ospitate televisive, posa per un calendario sexy del mensile Max e lavora come modello. Fa il suo esordio come attore nel 2005 nella serie televisiva Carabinieri.

Ex moglie, Cristina Marino, figlia, dove vive, Instagram, vita privata di Luca Argentero

Nel 2004 Argentero si è fidanzato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania. Dopo 5 anni di fidanzamento i due si sposano nel 2009. La coppia si è poi separata nel 2016. L’anno precedente, sul set del film Vacanze ai Caraibi, conosce la sua attuale compagna, l’attrice Cristina Marino. Nel 2019 annunciano tramite social di essere in attesa della loro prima figlia, Nina Speranza, nata nel 2020. L’anno successivo si sono sposati a Città della Pieve, dove risiedono da tempo. Profilo Instagram: lucaargentero.

Sua cugina è la showgirl e letterina di Passaparola Alessia Ventura, che lo propose ai casting del Grande Fratello. Argentero è un tifoso della Juventus ed è appassionato di molti sport: pratica nuoto, yoga e tennis.

La carriera di Luca Argentero

Nel 2007 Argentero recita in Saturno contro, diretto da Ferzan Özpetek e Lezioni di cioccolato, di Claudio Cupellini. Nel 2008 è protagonista dei film Solo un padre e l’anno successivo è nel film Diverso da chi? di Umberto Carteni, interpretazione che gli vale la sua prima candidatura al David di Donatello come miglior attore protagonista.

Nel 2010 Argentero fa il suo esordio a teatro con lo spettacolo Shakespeare in Love. Nel 2015 interviene alla seconda serata del Festival di Sanremo insieme a Claudio Amendola per promuovere il loro nuovo film, Noi e la Giulia, per la regia di Edoardo Leo. Recita, nel 2019, nei film Copperman di Eros Puglielli e Io, Leonardo di Jesus Garces Lambert. Per l’interpretazione del commissario Giovanni Morandi nel film Brave ragazze diretto da Michela Andreozzi, nel 2020 riceve una candidatura ai Nastri d’argento come migliore attore protagonista di commedia. Nello stesso anno recita nel ruolo del protagonista Andrea Fanti nella serie televisiva Doc – Nelle tue mani.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI LUCA ARGENTERO