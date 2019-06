ROMA – Luca Argentero e Cristina Marino pronti alle nozze? A far scattare il sospetto nei tanti fan della coppia è una foto postata sui social che, in effetti, lascia pochi dubbi.

Nell’immagine si vedono i due attori teneramente vicini, e sulla mano di lei spunta un luminoso anello con solitario. Molti fan della coppia sono subito giunti alle conclusioni e hanno subissato di domande la coppia: “Vi sposate e quello è un meraviglioso anello di fidanzamento?”, ha scritto qualcuno.

Al momento né Luca Argentero né Cristina Marino hanno confermato. Ma la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. I due si sono conosciuti nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi. Argentero era appena reduce dalla fine del suo matrimonio con l’attrice Myriam Catania, che ha poi ritrovato l’amore con il francese Quentin Kammermann, da cui ha avuto un figlio.

In una intervista a Vanity Fair Cristina Marino raccontò il loro amore: “Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro. Per me è un punto di riferimento. La cosa che mi piace è che so di esserlo anche io per lui. Penso che se due persone si scelgono è perché si rispettano e si stimano”. (Fonti: Instagram, Vanity Fair)