Luca Argentero, è morto il padre della moglie Cristina Marino: l’attore stasera non sarà a Sanremo (foto Ansa)

Luca Argentero colpito da un grave lutto familiare. Suo suocero, il padre della moglie Cristina Marino, è morto. Per questo motivo, stasera l’attore non sarà sul palco del Festival di Sanremo, dove era atteso come super ospite.

Morto il suocero di Luca Argentero: l’attore stasera non sarà all’Ariston

Il protagonista di “Doc 2 – Nelle tue mani” sarebbe dovuto salire sul palco dell’Ariston proprio per presentare la seconda stagione dell’amatissima fiction di Rai 1 che lo vede protagonista. Argentero ha però preferito rinunciare per stare vicino alla sua famiglia.

Chi è Cristina Marino

Cristina Marino è una modella e imprenditrice. Classe 1991, Cristina è nata a Milano. Dopo un inizio come modella e fotomodella è arrivata al mondo del cinema. Con il futuro marito aveva lavorato al film Vacanze ai Caraibi con Christian De Sica.

Il primo incontro tra i due proprio sul set a Santo Domingo. Marino oggi è un’ imprenditrice e influencer che su Instagram conta oltre 573mila follower. Ha fondato la piattaforma online Befancyfit che si occupa di salute, benessere e fitness.

La coppia aveva annunciato l’attesa per la loro prima figlia nel dicembre 2019. Nina Speranza è nata il 20 maggio 2020. Il matrimonio è arrivato il 5 giugno 2021 a Città della Pieve in provincia di Perugia. La cerimonia è stata strettamente privata.