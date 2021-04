Luca Barbareschi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, Le Iene, politica, vita privata

Chi è Luca Barbareschi, età, dove e quando è nato, moglie, figli, Le Iene, politica, vita privata dell’attore, regista, ex politico e conduttore. Luca Barbareschi infatti dopo anni di assenza è tornato in tv con un talk show tutto suo, in onda in seconda serata su RaiTre ogni lunedì e dal titolo In barba a tutto.

Dove e quando è nato, età e biografia di Luca Barbareschi

Luca Giorgio Barbareschi è nato a Montevideo, in Uruguay, il 28 luglio del 1956 e ha 64 anni di età. E’ un attore, regista, produttore televisivo, produttore cinematografico, autore, conduttore televisivo, sceneggiatore, direttore artistico ed ex politico italiano. In televisione, come intrattenitore, ha partecipato a circa ottanta sceneggiati e a venti varietà. È stato eletto, tra le fila del centrodestra, deputato alle elezioni politiche del 2008, rimanendo in carica fino al 2013.

Luca Barbareschi è nato a Montevideo, in Uruguay, da una famiglia di origine italiana (lombarda): il padre Francesco Saverio Barbareschi era un imprenditore con un passato da partigiano e la madre Maria Antonietta Hirsch un’economista di origine ebraica.

Moglie, figli e vita privata di Luca Barbareschi

Per quanto riguarda la vita privata, Luca Barbareschi è stato sposato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto le figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. Successivamente è stato compagno per 7 anni dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere. Attualmente è legato a Elena Monorchio, figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea, dalla quale ha avuto due figli, Maddalena e Francesco Saverio. È un ebreo praticante.

Luca Barbareschi e Le Iene

L’11 giugno 2012 è protagonista di una aggressione ai danni di Filippo Roma, inviato de Le Iene. Ha aggredito il cameraman Marco Occhipinti distruggendo la telecamera e rubando il suo smartphone personale, con il quale stava riprendendo l’aggressione. Le forze dell’ordine sono accorse sul luogo ma senza operare alcun arresto, impossibilitate a perquisirlo per l’immunità parlamentare. Il 28 agosto 2012 a Filicudi si ripete un evento simile che vede Barbareschi aggredire nuovamente con calci e pugni Filippo Roma e colpire il suo cameraman.