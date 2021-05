Luca Barbareschi: “Fabrizio Frizzi? Vogliamo parlare di come lo hanno trattato in Rai da vivo?” (foto Ansa)

Intervistato da Repubblica, Luca Barbareschi ha elogiato il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, per aver avuto coraggio con il suo programma “In barba a tutto” ma il suo giudizio sulla Rai è comunque negativo:

“Cosa serve? Un amministratore delegato che ci dica la sua visione, uccidono la più grande fabbrica culturale. E’ un paese che piange i morti e fotte i vivi, non c’è un corridoio della Rai senza la faccia di Fabrizio Frizzi, vogliamo parlare di come lo hanno trattato da vivo? Battiato lo hanno preso in giro per i testi, ora è un genio – ha aggiunto Luca Barbareschi – Da morto Totò diventa figo, perché hanno bisogno di diventare famosi loro”.

L’attore ha poi messo nel mirino chi ha affermato che farà un programma comico su Rai 2 perché protetto da Fratelli d’Italia:

“Un’idiozia. Per la gente sono sempre protetto da qualcuno. Da chi sono protetto per fare il nuovo film di Woody Allen o la serie di Sky? Da chi sono protetto per aver fatto Olivetti, Io sono Mia, la fiction su Walter Chiari? Barbareschi è protetto da HaShem, da Dio. La maldicenza è il male peggiore. La politica è morta”.

Luca Barbareschi: “Uomo di destra? Pago le tasse, nei film o negli spettacoli invito che parlava male di me”

“Uomo di destra? Pago le tasse, nei film o negli spettacoli invito che parlava male di me. Spiegai che il Valle non avrebbe riaperto, invece l’Eliseo è riaperto. Non gridavo al Valle, però avevo consigliato: Fate due grandi spettacoli e rimarrete tutta la vita”.