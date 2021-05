Luca Barbarossa chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, canzoni, Sanremo, carriera e biografia

Chi è Luca Barbarossa: età, moglie, figli, vita privata, canzoni, Sanremo, carriera e biografia del cantante questa sera, 25 maggio, ospite di Amadeus a I soliti Ignoti – Il ritorno.

Dove è nato, età, altezza e biografia di Luca Barbarossa

Luca Barbarossa è nato a Roma il 15 aprile 1961 (età 60 anni, altezza 175 cm) Da sempre appassionato di musica, inizia la propria carriera suonando per strada, in particolare in piazza Navona, e interpretando sia il meglio del folk americano che i classici dei nostri cantautori. Nel 1980 viene notato da Gianni Ravera e partecipa al Festival di Castrocaro con il brano Sarà l’età. Vince la manifestazione e firma il suo primo contratto con la Fonit Cetra. Parecipa quindi al Festival di Sanremo 1981 con Roma spogliata, arrivando quarto nella classifica generale e primo tra i giovani.

Il suo primo album esce nel settembre del 1981. Torna sul palco dell’Ariston nel 1988 con la canzone L’amore rubato. Alla fine della kermesse arriva terzo. Dopo qualche mese raggiunge i vertici delle classifiche con l’album Non tutti gli uomini e rappresenta l’Italia all’Eurovision con Ti scrivo (vivo). Nel 1992 passa alla Columbia e torna a Sanremo con il brano Portami a ballare, dedicato alla madre. Grazie a questo brano riesce a conquistare per la vittoria al Festival. Si ripresenta a Sanremo nel 1996 dopo la firma con Sony Music con un brano country, Il ragazzo con la chitarra. Torna al Festival nel 2003 con Fortuna.

Moglie e figli, la vita privata di Luca Barbarossa

E’ sposato da molti anni con Ingrid Salvat. I due hanno tre figli: Valerio, Flavio e Margot.