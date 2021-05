Luca Bastianello chi è, età, altezza, moglie Kim Vu, figli, vita privata, Il paradiso delle signore, vero nome, biografia e carriera dell’attore. Bastianello è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Con lui, anche Roberto Farnesi, collega di set nella serie tv Il paradiso delle signore.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Luca Bastianello

L’attore è nato il 28 novembre 1979 (età 41 anni), Padova. Luca Bastianello è un attore italiano. E’ noto a tutti con il suo nome di battesimo. Non utilizza un nome d’arte. Non abbiamo informazioni ufficiali sul suo peso e sulla sua altezza ma sicuramente è uno sportivo perché è sempre in forma smagliante.

La moglie Kim Vu, i figli: vita privata di Luca Bastianello

Sappiamo che è sposato con Kim Vu ma non abbiamo informazioni sui figli. Quindi in questo momento è innamorato ma non sappiamo dire di più perché è molto riservato sulla sua vita privata.

Luca Bastianello nel cast de Il paradiso delle signore

Dal 2021 entra a far parte del cast della soap opera Il paradiso delle signore nel ruolo di Dante Romagnoli. Il paradiso delle signore è una serie televisiva italiana diretta da Monica Vullo, trasmessa in prima serata su Rai 1 dall’8 dicembre 2015 e tuttora in corso. A partire dalla terza stagione, in onda dal 10 settembre 2018, la serie è trasmessa nel formato di soap opera (daily) nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì, con la regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini, con produzione creativa ed esecutiva di Daniele Carnacina e con un cast quasi del tutto rinnovato (degli attori della versione di prima serata rimangono solamente Alessandro Tersigni e Alice Torriani).