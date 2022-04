Luca Bastianello chi è: età, dove e quando è nato, età, moglie Kim Vu, figli, Alexandra Dinu, Il paradiso delle signore. L’attore è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Età, dove e quando è nato: la vita privata di Luca Bastianello

Luca Bastianello è nato il 28 novembre del 1979 a Padova ed è del segno del Sagittario. Dopo il liceo classico si iscrive all’Accademia di arte drammatica del Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. Nel 2000 si laurea in Scienze della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma.

Debutta poi in teatro e sul palco si esibirà in diverse opere fino al 2015. E’ noto a tutti con il suo nome di battesimo. Non abbiamo informazioni ufficiali sul suo peso e sulla sua altezza ma sicuramente è uno sportivo perché è sempre in forma smagliante.

La moglie Kim Vu, i figli: vita privata di Luca Bastianello

Luca è sposato dal 2016 con Kim Vu ed hanno due figli. Kim era già incinta prima delle nozze di Sophia Grace, la loro prima figlia.

Kim è una ragazza di origini vietnamite che vive in Italia con la famiglia da quando ha un anno. All’età di un anno ha lasciato il suo paese. Kim ha anche il passaporto americano: l’unione tra i due è avvenuta con il solito rito religioso e con quello dell’incoronazione e della velazione.

Luca Bastianello è stato in passato legato sentimentalmente a Patricia Vezzuli, un’attrice originaria di Milano. I due si sono lasciati dopo la partecipazione di lui alla fiction Rai Rosso San Valentino nel 2013. Qui, Luca ha conosciuto l’attrice rumena Alexandra Dinu che partecipava anche lei alla celebre serie tv. I due si sarebbero però lasciati molto presto dopo che si era parlato di un possibile matrimonio.

Luca Bastianello nel cast de Il paradiso delle signore

Dal 2021 entra a far parte del cast della soap opera Il paradiso delle signore nel ruolo di Dante Romagnoli. Il paradiso delle signore è una serie televisiva italiana diretta da Monica Vullo, trasmessa in prima serata su Rai 1 dall’8 dicembre 2015 e tuttora in corso.

Il suo debutto televisivo avviene nel 2006 con la celebre soap opera Vivere dove resta fino al 2008. Sempre nel 2006 lo vediamo anche nella miniserie Butta la luna. Nel 2009, Bastianello entra nel cast di CentoVetrine rimanendoci fino al 2011.

Sempre nel 2011 recita in La donna che ritorna accanto a Virna Lisi su Rai Uno. Nel 2013 è la volta di Rosso San Valentino.