Luca Bizzarri chi è, età, dove e quando è nato, Ludovica Frasca, figli, vita privata, dove vive, Instagram, film, biografia e carriera. L'attore comico Luca Bizzarri conduce con Paolo Kessisoglu e Mia Ceran il programma Quelli che il lunedì.

Dove e quando è nato, età, Instagram, biografia di Luca Bizzarri

Luca Bizzarri è nato a Genova il 13 luglio del 1971. Ha 50 anni. Inizia la sua carriera come attore di teatro prendendo parte allo spettacolo Pignasecca e Pignaverde con la compagnia teatrale Gilberto Govi e nel 1994 si diploma alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Con il Teatro Stabile di Genova recita in alcune tragedie, tra cui Riccardo III, Amleto e Ivanov. Profilo Instagram: lucabizza.

Ludovica Frasca, Bianca Guaccero, figli, curiosità, dove vive, vita privata di Luca Bizzarri

L’attore comico nel 2014 inizia una relazione con l’ex velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca. I due si separano nel 2017. L’anno successivo circola l’indiscrezione riguardo una relazione tra Bizzarri e Bianca Guaccero, smentita dalla stessa attrice: “Qualcuno ha fatto uscire questa notizia che non è vera! Mi chiamano i miei parenti per dirmi “ma è vero che sei fidanzata con Luca Bizzarri?”. L’attore non si è mai sposato e non ha figli. Attualmente sembra che Bizzarri non abbia una fidanzata. Vive a Genova.

È tifoso del Genoa, squadra che cita numerose volte durante i suoi programmi. Dal punto di vista politico, si è dichiarato più volte simpatizzante dei Radicali Italiani ed estimatore di Emma Bonino.

Nel 2020 Bizzarri pubblica il romanzo Disturbo della pubblica quiete, edito da Mondadori. Nel 2017 gli viene affidata dal comune di Genova e dalla Regione Liguria la presidenza della Fondazione Palazzo Ducale di Genova.

Il duo Luca e Paolo, film, televisione: la carriera di Luca Bizzarri

Bizzarri nel 1991 conosce Paolo Kessisoglu, con il quale forma la coppia comica Luca e Paolo. Il duo approda su MTV nel 2000 con il programma MTV Trip. L’anno successivo doppiano il film Disney Le follie dell’imperatore e diventano conduttori del programma Le Iene. Sempre nello stesso anno sono anche nel cast di Mai dire Gol.

Nel 2003 partecipano all’adattamento italiano del format internazionale Camera Café. Nel 2011 Bizzarri e Kessisoglu presentano il Festival di Sanremo con Gianni Moradi, Belén Rodríguez ed Elisabetta Canalis. L’anno successivo conducono Scherzi a parte, poi nel 2014 il varietà Giass e infine nel 2015 il programma comico Colorado.

Al cinema Bizzarri recita in diversi film come Tandem nel 2000, Immaturi nel 2011 e Immaturi – Il viaggio nel 2012, Colpi di fortuna, Un fidanzato per mia moglie nel 2014 e Un figlio di nome erasmus nel 2020.