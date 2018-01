ROMA – Luca Capuano ha scelto lo studio di Verissimo per parlare della malattia di sua moglie, Carlotta Lo Greco, che ha combattuto contro un tumore. Capuano è un attore famoso soprattutto per aver partecipato alla soap opera italiana Centovetrine. E’ stato proprio sul set che ha incontrato la donna che sarebbe diventata sua moglie, Carlotta Lo Greco.

Un anno fa ha saputo di avere un linfoma e da allora la loro vita è cambiata. “E’ stata una notizia inaspettata, ero al supermercato. E’ stato un colpo allo stomaco – racconta intervistato da Silvia Toffanin che non riesce a trattenere le lacrime – In quel momento non sapevo né di cosa parlasse né da dove iniziare. Sono rimasto 5 minuti bloccato, con le buste in mano e ho pensato: ‘e ora che faccio?’. Anche mio figlio l’ho trattato da grande e gli ho detto: ‘tu ora devi dare una mano, mamma guarirà, supererà tutto, ma c’è bisogno di forza e di affrontare la cosa in modo positivo'”.

“‘Vedo che ci sono dottori che si stanno prendendo cura di te’, gli ha detto nostro figlio quando l’ha vista in ospedale. Bello, per un bimbo di soli 9 anni” conclude Capuano, che è stato raggiunto in studio, poi, dalla stessa moglie Carlotta. Clicca qui per vedere il video integrale dell’intervista.