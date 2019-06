Luca Dirisio se la prende con Marco Carta e Barbara D’Urso: “Pagliacci”

ROMA – Luca Dirisio, il cantante del fu tormentone “Calma e sangue freddo”, ha perso… la calma e a social unificati ha attaccato Marco Carta, accusato nei giorni scorsi di aver rubato alcune magliette alla Rinascente di Milano. A far infuriare Dirisio la decisione di Carta di andare a “Live – Non è la d’Urso” per raccontare la vicenda.

“Cultura e giornalismo! – tuona il buon Dirisio – Anche se ti fosse successo qualcosa, ma vai in tv per raccontare ste cose alla D’Urso? Come fosse la corte suprema! Booooooooo!”.

Luca Dirisio ha poi detto la sua sulla vicenda che ha coinvolto Marco Carta: “Ma risolviti i ca..i tuoi coi tuoi avvocati, managers e discografici! Sarà che siamo diversi ma io ‘ste trovate le schifo!”. Poi il cantante ha attaccato sia Marco Carta che Barbara d’Urso: “schifo sia cip sia ciop! Sparite!!! Pagliacci!!!!!!!!!! Tanto domani mattina questo post sarà oscurato… volete vedere???”.