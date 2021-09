Luca Manfredi chi è: moglie Michela Trevisan, ex moglie Nancy Brilli, figli, vita privata, età, peso e altezza del figlio di Nino Manfredi (foto Ansa)

Chi è Luca Manfredi: moglie Michela Trevisan, ex moglie Nancy Brilli, figli, vita privata, età, peso e altezza del figlio di Nino Manfredi. Luca sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione tv che va in onda su Rai 1 dalle ore 14:00.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Luca Manfredi

Luca Manfredi, nato a Roma il 27 dicembre 1958 (sotto il segno del Capricorno). In questo momento ha 62 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Luca Manfredi è un regista e sceneggiatore italiano.

La moglie Michela Trevisan, l’ex moglie Nancy Brilli, i figli, la vita privata di Luca Manfredi

Luca Manfredi è stato sposato dal 1997 al 2002 con Nancy Brilli. Dalla loro unione è nato Francesco, nel 2000. Dopo la fine del matrimonio è convolato a nozze con Michela Trevisan dalla quale ha avuto due figlie gemelle, Matilde e Margherita.

Le ultime fatiche professionali di Luca Manfredi

Negli anni ’80 e ’90, Luca Manfredi ha diretto molti spot pubblicitari, tra cui quello per una conosciutissima marca di caffè con protagonista proprio suo padre.

Nel 2019 ha realizzato il film biografico Permette? Alberto Sordi, con Edoardo Pesce, vincitore allo Zoom Film Festival in Spagna come miglior fiction del 2020, oltre al Cubo Festival del 2020 come miglior film tv dell’anno.