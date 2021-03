Chi è Luca Manfredi, il figlio di Nino Manfredi che sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno, per rendere omaggio, a cento anni dalla nascita, a suo padre.

Luca Manfredi: biografia e carriera del figlio di Nino Manfredi

Luca Manfredi, nato a Roma il 27 dicembre 1958 (sotto il segno del Capricorno) è il figlio di Nino Manfredi, il grande attore e comico romano che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni e per l’occasione viene celebrato con il film tv “In arte Nino”. Il regista e sceneggiatore italiano proprio in occasione dei 100 dell’amato padre ha pubblicato un libro speciale in cui ha raccontato i mille volti di un’artista senza tempo.

Il figlio di Nino Manfredi è sceneggiatore e regista non solo di cinema ma anche di serie tv di successo che ha avuto il piacere ed il talento di dirigere. Impossibile dimenticare titoli come “Meglio tardi che mai” oppure “Le ragioni del cuore”, piuttosto che “In arte Nino” e tantissime altre di successo in questi anni, ma anche nel mondo del cinema con “Grazie di tutto” e tanti altri.

Negli anni ’80 e ’90, Luca Manfredi ha diretto molti spot pubblicitari, tra cui quello per una conosciutissima marca di caffè con protagonista proprio suo padre.

Nel 2019 ha realizzato il film biografico Permette? Alberto Sordi, con Edoardo Pesce, vincitore allo Zoom Film Festival in Spagna come miglior fiction del 2020, oltre al Cubo Festival del 2020 come miglior film tv dell’anno.

Luca Manfredi: vita privata, matrimonio e figli

Luca Manfredi è stato sposato dal 1997 al 2002 con Nancy Brilli. Dalla loro unione è nato Francesco, nel 2000. Dopo la fine del matrimonio è convolato a nozze con Michela Trevisan dalla quale ha avuto due figlie gemelle, Matilde e Margherita.