ROMA – Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una nuova coppia? Stiamo parlando di Ivana Mrazova e Luca Onestini.

“Se fosse stata sola e se fossimo stati fuori da questo contesto…’, ha confidato l’ex tronista a Lorenzo Flaherty. Per Ivana Mrazova il fidanzato Alessandro Allevato è ancora al centro del suo cuore? A quanto pare è così, visto che, quando gli altri concorrenti la stuzzicano circa il suo interesse per Luca, lei nega tutto. Flaherty ha anche fatto notare alla splendida modella che il suo compagno, fino ad ora, non si è preoccupato di inviarle striscioni aerei: la cosa, a suo dire, dovrebbe darle da pensare. E sempre Flaherty è stato il promotore della nuova coppia mettendo in scena uno scherzo.

L’attore di Ris ha fatto intendere a Luca Onestini di aver saputo direttamente da Ivana Mrazova di un bacio che si sarebbe scambiato con lei senza il favore delle telecamere, quindi in un punto cieco. La modella, secondo il racconto di Flaherty, avrebbe parlato a Lorenzo del suo bacio con l’ex tronista ma Luca ha subito smentito. Lorenzo pare si sia inventato la scenetta per tentare di avvicinare i due, sapendo bene quello che Luca inizia a provare per la modella. “Vi siete baciati dietro la tenda? Me lo ha detto lei. Mi è sembrato di intendere così, che dietro la tenda ci sia stato qualcosa”, ha detto infatti Flaherty.

Ma non appena Lorenzo ha pronunciato queste parole, Luca ha smentito categoricamente, sicuro si trattasse di uno scherzo dell’attore di Ris. Luca, però, continua a ribadire che non ci sia stato alcun contatto con Ivana Mrazova, “anche perché lei è fidanzata”.

Ma nel day numero 77 Luca ha deciso di dire in faccia a Ivana quello che prova per lei. ”Oltre a essere bella, che lo vedono tutti, la cosa più bella che hai è il tuo essere pulita. E io da uomo non sai quanto lo apprezzi, quanto mi piace. Tutto il resto passa in secondo piano”. Imbarazzata Ivana ha detto: “Quando qualcuno mi fa complimenti è carino e mi piace mi imbarazza”. ”Sono cose che io penso. Io ti ho capita”. ”Oggi più che mai faccio il tifo per lei, non solo nel Grande Fratello Vip, ma nella vita”. ”Potrebbe nutrire qualcosa più di una simpatia”, ha detto Giulia riferendosi a Ivana. Mentre Ignazio li stuzzica affermando: ”è nata una coppia”. La Mrazova non nega, anzi.