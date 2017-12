ROMA – Luca Onestini e Raffaello Tonon, due dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, andranno a vivere insieme. O almeno è quanto sostiene il sito Anticipazioni.tv.

Secondo il portale infatti, ci sarebbe più di un indizio che farebbe presagire che la coppia di amici possa ritrovarsi sotto lo stesso tetto. Prima di tutto, durante la finale, Raffaello Tonon ha ricordato di come casa sua sia “un mausoleo del silenzio”, che sarà molto dura riabituarsi a stare da solo. E per molti fan questo rappresenterebbe un segnale lanciato a Luca Onestini per convincerlo ad andare a vivere insieme.

Alfonso Signorini, durante la finale, è perfino arrivato a chiedere a Tonon se fosse innamorato di Onestini e la risposta dell’ex tutor di “Detto Fatto” ha commosso tutti: “Assolutamente, io sono innamorato della purezza, è una persona che stimo a tal punto per le caratteristiche umane da non poterne fare a meno, non si tratta di caratteristiche sessuali o estetiche. Mi attira molto perché prima canticchia ‘Batti le mani, schiocca le dita’, poi lo ritrovi in giardino con lo sguardo perso nel vuoto e non ti dice che sta male per non appesantirti, lui è un puro”.