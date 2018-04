ROMA – Scambio di apprezzamenti sgarbati in tv tra Luca Telese e Daniela Santanché.

La lite si svolge a L’aria che tira, in onda su La7. dove entrambi erano ospiti per parlare di tutt’altro, cioè di social media e politica. Ad un certo punto Myrta Merlino mostra una foto della deputata di Fratelli d’Italia in spiaggia, pubblicata su Instagram. La Santanché sfoggia una forma smagliante e la conduttrice non può fare a meno di notare: “Che fisico, guardate!”.

“Ma è una controfigura – la stuzzica Telese – di suo c’è solo il cappello, il resto è una modella”. “Tu non ci vedi – risponde la Santanché – perché mi hai affianco e dovresti guardarmi. Considerati gli anni dovresti essere molto più clemente”.

I due sorridono e si punzecchiano amabilmente, ma alla fine volano parole pesanti. “Ancora non hai rivelato la percentuale di plastica”, afferma caustico Telese. E la Santanché replica stizzita: “Ma tu sei un cafone e non è che sei proprio in forma. Capisco che quando non si arriva all’uva si dice che è acerba”.

Poi conclude lapidaria: “Mettiti a dieta, vai un po’ a correre perché guarda che non siamo più ai tempi di Platone che diceva che il corpo è la prigione dell’anima”.

