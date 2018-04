ROMA – Luca Tommassini, direttore artistico famoso in tutto il mondo, si è raccontato in una intervista a Il Fatto Quotidiano (ripresa da Huffington Post).

Innanzitutto Tommassini (che ha lavorato con Madonna, Whitney Houston, Michael Jackson fino a diventare il direttore artistico di X-Factor e ora di Amici) ha raccontato i particolari più duri della sua giovinezza:

“Tutto è partito da Primavalle, borgata di Roma. Era tosta, da ragazzi dovevi stare attento a dove mettevi i piedi per non pestare qualche siringa, e d’estate il pericolo si moltiplicava, con mamma angosciata e una perenne raccomandazione ‘non ti bucare'”.

“Ballavo. Pure se venivo torturato dagli altri bambini, pure se mi trattavano da diverso, non mi piegano al loro volere, insistevo su ciò che amavo. […] Cinque o sei anni fa sono andato in una discoteca di Roma. vado al bar, si gira il barista, mi gelo. Lui con me. Ci riconosciamo. Era uno che ha tentato di violentarmi quando avevo 13 anni, per fortuna senza riuscirci perché mi sono ribellato”.