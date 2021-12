Luca Ward chi è: età, dove e quando è nato, vita privata, mogli Claudia Razzi e Giada Desideri, figli, carriera del doppiatore che ha prestato la voce a Keanu Reeves, a Russell Crowe nel film Il gladiatore e a James Bond. L’attore e doppiatore molto attivo anche a teatro è ospite con l’amico Paolo Conticini a I Soliti Ignoti di Amadeus.

Dove e quando è nato, età: la biografia del famoso doppiatore del Gladiatore e James Bond

Luca Ward è nato a Roma il 31 luglio del 1960. Ha 61 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Amatissimo dal pubblico, l’attore e doppiatore ha dato la voce a Russell Crowe nel Gladiatore, a Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, a Pierce Brosnan in James Bond e anche a Hugh Grant nel Diario di Bridget Jones.

Luca Ward nasce ad Ostia da Aleardo Ward (figlio di Jone Romano e William James Ward e figliastro di Carlo Romano), attore e doppiatore e Maria Teresa Di Carlo (nota dopo il matrimonio come Maresa Ward), attrice di cabaret nata a Carsoli, in provincia dell’Aquila. Ha due fratelli più piccoli, Andrea Ward e Monica Ward, anch’essi doppiatori. Il padre muore per un aneurisma il 3 dicembre 1973 dopo essere stato per più di due mesi in coma. Ha un fratellastro da parte della madre, Metello Mori, anche lui doppiatore.

Dopo la morte del padre e prima di diventare doppiatore, Luca ha fatto molti lavori: “Prima ho fatto tanti mestieri per portare i soldi a casa, perché quando è morto mio padre abbiamo conosciuto l’indigenza vera. La mia famiglia mi ha insegnato che ognuno deve fare il proprio dovere, sempre” ha raccontato nella sua autobiografia uscita lo scorso marzo “Il talento di essere nessuno”, pubblicata dall’editore Sperling & Kupfer.

Moglie e figli: vita privata di Luca Ward

È padre della doppiatrice Guendalina Ward, avuta dalla doppiatrice Claudia Razzi, sua ex moglie, dalla quale si è separato dopo 25 anni di matrimonio. È diventato padre di Lupo nel 2007 e di Luna nel 2009, avuti dall’attrice Giada Desideri. I due si sono sposati nel luglio 2013. A proposito delle sue moglie, Luca racconta. “La famiglia è fondamentale, noi attori siamo fuori casa 7 mesi l’anno. Io nella mia vita ho avuto due mogli e sono state entrambe necessarie per la mia carriera, forse non ce l’avrei fatta da solo”.

La carriera di Luca Ward

Oltre alla carriera da doppiatore è attore di teatro, televisione e cinema. Ha iniziato in televisione da bambino lavorando in alcuni sceneggiati Rai. Sul grande schermo ha esordito nel 1984 con Chewingum di Biagio Proietti. Ha interpretato inoltre il personaggio di Massimo Forti nella soap-opera CentoVetrine e del duca Ottavio Ranieri nella serie tv Elisa di Rivombrosa entrambe trasmesse da Canale 5. Alla radio ha prestato la voce negli sceneggiati di Radio Due ai personaggi di Sandokan e di Diabolik.

Nel 2005 è protagonista del film Dalla parte giusta diretto da Roberto Leoni e nel 2007 del film 7 km da Gerusalemme, tratto dall’omonimo romanzo di Pino Farinotti; nello stesso anno appare su Canale 5 nel film TV Un medico quasi perfetto. Nel novembre dello stesso anno è coprotagonista nella fiction di Rai 2 Donna detective con Lucrezia Lante della Rovere e Kaspar Capparoni. Il 28 marzo 2008 compare assieme alla sorella Monica tra i partecipanti della trasmissione televisiva I raccomandati condotta da Carlo Conti su Rai 1 e recita nella fiction Capri.

Nel 2009 prende parte alla fiction Un amore di strega interpretando il padre di Carlotta (Alessia Marcuzzi).

Dal 2012 è uno dei protagonisti della fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva, in cui interpreta Ruggero Camerana. Negli anni 2016 al 2017 è coprotagonista nella soap Un posto al sole.

Dal 2018 è la voce narrante in Ulisse – Il piacere della scoperta, programma documentaristico di Rai 1. Nel 2019 è la voce di Mufasa nel film Il re leone, remake dell’omonimo film del 1994.

Il 20 giugno 2020 con il figlio Lupo è ospite di una puntata di Linea blu. Il 1 luglio sbarca su Netflix con il film estivo Sotto il sole di Riccione, e a settembre partecipa a Tale e quale show arrivando penultimo. Ogni mattina alle 9 continua a leggere l’oroscopo su Radio Italia. Il 17 novembre è ospite delle prime due puntate di Voice anatomy, nuovo talk-show di Pino Insegno incentrato sul mondo della voce, e il 12 dicembre va in scena con il cast di The Full Monty a Ricomincio da Raitre.

Presta poi la voce allo spot promozionale della Regione Sardegna e in estate prende parte al videoclip de La mia felicità, nuovo singolo di Fabio Rovazzi.

Nel corso degli anni ha prestato la voce anche a diversi spot pubblicitari.

L’Isola dei Famosi

Nel febbraio 2010 ha partecipato al reality L’isola dei famosi, da cui è stato costretto a ritirarsi a una settimana dall’inizio del programma a causa di un problema fisico dovuto a un trauma alla colonna vertebrale. A seguito di accertamenti medici al rientro in Italia, gli sono state diagnosticate le fratture di due vertebre e dell’osso sacro.