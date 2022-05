Luca Zaia chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, stipendio, tamponi, carriera e biografia

Chi è Luca Zaia: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, stipendio, tamponi, carriera e biografia del politico e presidente della Regione Veneto che sarà ospite oggi, 19 maggio, di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, età e biografia di Luca Zaia

E’ nato a Conegliano (Treviso) il 27 marzo del 1968 (età 54 anni). Originario di Bibano, frazione di Godega di Sant’Urbano, è figlio di Giuseppe e di Carmela Lisetto. Dopo essersi diplomato alla Scuola enologica di Conegliano, si è laureato in Scienze della Produzione Animale presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Udine. Dopo aver iniziato con la festa di diploma organizzata da lui, per ben dodici anni ha lavorato come PR per diverse discoteche della sua zona.

La carriera politica

Inizia la sua carriera politica ad inizio anni Novanta. Alle elezioni amministrative del 1993 viene eletto consigliere comunale a Godega di Sant’Urbano (essendo originario della frazione di Bibano) tra le liste della Lega Nord-Liga Veneta. E’ stato presidente della provincia di Treviso dal 10 giugno 1998 al 19 aprile 2005, nonché vicepresidente della giunta regionale del Veneto dal 19 maggio 2005 al 5 giugno 2008, con deleghe al turismo, all’agricoltura, allo sviluppo montano e all’identità veneta. Tra il maggio del 2008 e l’aprile del 2010 ha ricoperto l’incarico di ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Berlusconi. E’ presidente della Regione Veneto dal 7 aprile 2010.

Luca Zaia e il Veneto durante il Covid

Durante la pandemia, l’amministrazione di Zaia si discosta dalle indicazioni del Ministero della Sanità e dell’OMS, che punta a tamponare solo i casi sintomatici, effettuando in Veneto tamponi molto più numerosi ed a tappeto per isolare gli asintomatici positivi coinvolgendo tutti i laboratori di microbiologia della rete ospedaliera regionale ed acquistando anche nuovo materiale per effettuare gli esami. Il Veneto è inoltre la prima regione italiana ad avviare la fase di test sierologici.

Moglie e figli, la vita privata di Luca Zaia

Luca Zaia è sposato con Raffaella Monti, segretaria d’azienda, dal 1999. La coppia non ha figli. Molto attivo sui social, su Twitter con l’account ufficiale @zaiapresidente conta più di 130mila seguaci, mentre su Facebook ha superato il milione di follower.

Lo stipendio, quanto guadagna Luca Zaia

Nel 2012 nel pieno delle polemiche riguardanti le inchieste sulle spese pazze in diverse Regioni, Luca Zaia dichiarò pubblicamente di percepire per la carica di presidente del Veneto uno stipendio lordo pari a 9.500 euro. Da questa cifra però si doveva togliere il contributo versato mensilmente alla Lega pari a 1.500 euro, con il netto che di conseguenza si abbassava così a circa 5.700 euro. C’è da dire poi che il governatore aveva rinunciato ai rimborsi chilometrici e alle auto blu.

Nel 2019 un articolo del Gazzettino parlava per Zaia di un compenso mensile pari a 8.081 euro. Cifra questa differente da quella riportata dal sito Truenumbers, che nel febbraio 2020 ha pubblicato una sorta di classifica degli stipendi dei governatori. Per il sito il leghista percepirebbe in totale un compenso lordo mensile pari a 13.800 euro, il massimo consentito, che sarebbe così suddiviso: 6.600 euro carica di indennità, 2.700 euro indennità di funzione e 4.500 euro rimborso spese per esercizio di mandato.