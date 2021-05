Luca Zaia chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, stipendio, Facebook

Chi è Luca Zaia, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, stipendio, Facebook. Il governatore del Veneto Luca Zaia infatti è tra gli ospiti di Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio e in onda ogni giovedì sera su Rete Quattro in prima serata.

Dove e quando è nato, età e biografia di Luca Zaia

Luca Zaia è nato a Conegliano, in provincia di Treviso, il 27 marzo del 1968 e ha 53 anni di età. E’ un politico italiano, presidente della Regione Veneto dal 7 aprile 2010. Figlio di Giuseppe e di Carmela Lisetto, dopo essersi diplomato alla Scuola enologica di Conegliano si è laureato in Scienze della Produzione Animale presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Udine.

Originario di Bibano, frazione di Godega di Sant’Urbano, è stato presidente della provincia di Treviso dal giugno 1998 all’aprile 2005. Poi vicepresidente della giunta regionale del Veneto tra il 2005 e il 2008, con deleghe al turismo, all’agricoltura, allo sviluppo montano e all’identità veneta. Tra l’8 maggio 2008 e il 16 aprile 2010 ha ricoperto l’incarico di ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Berlusconi IV. Il 29 marzo 2010 Zaia vinse le elezioni ottenendo più del 60% dei consensi, diventando così il decimo presidente del Veneto, nonché il più votato tra i candidati presidente in Italia.

Moglie, figli, vita privata e profilo Facebook di Luca Zaia

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Luca Zaia è sposato dal 1999 con Raffaella Monti, segretaria d’azienda: la coppia non ha figli. Nel 2013 Zaia si è dichiarato assolutamente contrario alle adozioni gay. Il 18 agosto 2011 in qualità di presidente della regione Veneto si scaglia contro il film Cose dell’altro mondo di Francesco Patierno affermando “Non siamo Zulù” per difendere l’immagine dei leghisti che nel film sono accusati in tono ironico di razzismo verso gli extracomunitari. Luca Zaia è molto attivo sui social, in particolare su Facebook in cui, soprattutto durante il periodo di pandemia Covid fa una diretta giornaliera: qui il suo profilo ufficiale.

Lo stipendio e quanto guadagna Luca Zaia

Nel 2012 Luca Zaia dichiarò pubblicamente di percepire per la carica di presidente del Veneto uno stipendio lordo pari a 9.500 euro. Da questa cifra però si doveva togliere il contributo versato mensilmente alla Lega pari a 1.500 euro. Zaia inoltre aveva rinunciato ai rimborsi chilometrici e alle auto blu. Nel 2019 un articolo del Gazzettino parlava per Zaia di un compenso mensile pari a 8.081 euro. Infine per quanto riguarda i guadagni in generale, nella dichiarazione dei redditi 2019 e quindi in merito al 2018 come periodo di imposta, Luca Zaia ha fatto registrare un reddito complessivo pari a 111.252 euro.