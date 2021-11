Luca Zaia chi è: moglie Raffaella Monti, figli, vita privata, età, stipendio, peso e altezza del governatore del Veneto

Chi è Luca Zaia: moglie Raffaella Monti, figli, vita privata, età, stipendio, peso e altezza del governatore del Veneto. Zaia è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Luca Zaia

Luca Zaia è nato a Conegliano, in provincia di Treviso, il 27 marzo del 1968 e ha 53 anni di età. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Luca Zaia è un politico italiano, presidente della Regione Veneto dal 7 aprile 2010.

La moglie, i figli, la vita privata di Luca Zaia

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Luca Zaia è sposato dal 1999 con Raffaella Monti, segretaria d’azienda: la coppia non ha figli. Nel 2013 Zaia si è dichiarato assolutamente contrario alle adozioni gay.

Lo stipendio e quanto guadagna Luca Zaia

Nel 2012 Luca Zaia dichiarò pubblicamente di percepire per la carica di presidente del Veneto uno stipendio lordo pari a 9.500 euro. Da questa cifra però si doveva togliere il contributo versato mensilmente alla Lega pari a 1.500 euro. Zaia inoltre aveva rinunciato ai rimborsi chilometrici e alle auto blu.

Nel 2019 un articolo del Gazzettino parlava per Zaia di un compenso mensile pari a 8.081 euro. Infine per quanto riguarda i guadagni in generale, nella dichiarazione dei redditi 2019 e quindi in merito al 2018 come periodo di imposta, Luca Zaia ha fatto registrare un reddito complessivo pari a 111.252 euro.