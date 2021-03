Luca Zingaretti chi è: Covid, moglie, figli, età, Il Commissario Montalbano 2021, vita privata, carriera dell’attore. Luca Zingaretti è stato dimesso in giornata dell’ospedale Spallanzani dove era stato ricoverato per Covid.

L’attore si era ammalato di Covid a ridosso dell’uscita dell’ultimo episodio del Commissario Montalbano. Le sue condizioni di salute erano peggiorate ed è stato necessario un ricovero in ospedale per rimetterlo in sesto.

Zingaretti è nato il 11 novembre 1961 (età 59 anni), Roma. È il fratello maggiore del politico Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, già presidente della provincia di Roma e segretario del Partito Democratico. In gioventù lo stesso Luca è stato impegnato in politica, militando nelle file del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo.

All’età di diciassette anni entra nelle file della squadra di calcio del Rimini, ma abbandona la carriera sportiva dopo pochi mesi per entrare all’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Nel 2004 si è separato dalla prima moglie, la giornalista e scrittrice Margherita D’Amico, da cui ha poi divorziato nel 2008. È sentimentalmente legato dal 2005 all’attrice Luisa Ranieri, conosciuta sul set della miniserie televisiva Cefalonia, e da cui ha avuto due figlie, rispettivamente nel 2011 e nel 2015; la coppia si era nel frattempo sposata nel giugno 2012, con rito civile, nel castello di Donnafugata, nel ragusano.

Luca Zingaretti chi è: Covid, Il Commissario Montalbano 2021, carriera dell’attore

Parlando della sua carriera, Zingaretti è un attore italiano. È noto soprattutto per l’interpretazione di Salvo Montalbano nella serie televisiva Il commissario Montalbano.

