Luca Zingaretti guarito dal Covid dopo il ricovero in ospedale

Luca Zingaretti è guarito dal Covid. Con un’immagine postata su Instagram, che lo ritrae di spalle su un letto di ospedale, con le valigie accanto, Luca Zingaretti conferma indirettamente di essere stato ricoverato.

“Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare” scrive l’attore 59enne. Nei giorni scorsi Dagospia aveva diffuso l’indiscrezione – mai confermata finora – della positività al Covid dell’attore, reduce dal successo in tv con l’ultimo episodio del Commissario Montalbano, Il metodo Catalanotti.

In un primo momento Dagospia scriveva che Zingaretti, dopo aver scoperto il risultato del tampone, era in isolamento domiciliare presso l’abitazione che condivide con la moglie Luisa Ranieri. Attualmente Luca Zingaretti è impegnato nelle riprese della nuova serie Sky Original ‘Il Re’ che Lorenzo Mieli e The Apartment producono con Wildside.

Un anno fa Nicola Zingaretti positivo al Covid

Un anno fa anche Nicola Zingaretti, il fratello minore dell’attore, annunciava di essere positivo al Covid. La degenza dell’attuale presidente della Regione Lazio durò 23 giorni come da lui stesso raccontato sui social. “Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo ai due tamponi consecutivi”.

“Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l’ho fatta – spiegava –. Il mio primo pensiero va ai deceduti, a coloro che non ce l’hanno fatta e alle loro famiglie che stanno soffrendo in questo momento drammatico e ovviamente a tutti coloro che sono in cura”.