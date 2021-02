Lucia Annunziata, chi è la giornalista, conduttrice e scrittrice di successo ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Vera e propria istituzione del giornalismo italiano, Lucia Annunziata accompagna da anni il pranzo domenicale degli italiani con il suo programma In Mezz’ora, in onda su RaiTre, nel quale intervista i protagonisti della vita politica del Paese.

Lucia Annunziata, età e carriera

Classe 1950, Lucia Annunziata è nata a Sarno (Salerno), l’8 agosto sotto il segno del Leone. Si è diplomata al liceo classico Torquato Tasso di Salerno, poi la Laurea in Filosofia. Per un breve periodo si è trasferita dalla Campania in Sardegna, dove ha insegnato alle scuole medie di Teulada.

Dal 1976 comincia la sua carriera di giornalista professionista dal 1976, corrispondente dagli Stati Uniti prima per il Manifesto e poi per i quotidiani la Repubblica e il Corriere della Sera.

Tornata in Italia, è stata alla direzione del Tg3, poi presidente Rai (per un solo anno). E’ stata anche la prima direttrice dell’Huffington Post Italia dal 2012 al 2020.

Lucia Annunziata, vita privata, figli, mariti

Nel 1972 il primo matrimonio con Attilio Wanderlingh, intellettuale napoletano di origini olandesi che militava al suo fianco con i movimenti studenteschi. La loro relazione è però naufragata appena due anni dopo.

Lucia Annunziata ha poi sposato in seconde nozze Daniel Williams, giornalista statunitense del Washington Post, con una cerimonia a New York, per 250 invitati. Dalla loro unione è nata la figlia Antonia Williams, nel 1993.

Lucia Annunziata, chi è il marito Daniel Williams

Daniel Williams è un ex giornalista del Washington Post. E’ anche attivista di Human Right Watch, una organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa per i diritti umani.

Nel 2011 Williams è stato coinvolto in un arresto, insieme ad altri attivisti avvenuto a Il Cairo, a raccontarlo fu proprio l’Annunziata in un’intervista rilasciata all’Adnkronos.

“Ho perso i contatti con mio marito stamattina – raccontò – Quindi ho contattato Human Rights Watch che mi ha dato la notizia dell’arresto. Ma so solo che è ancora agli arresti e nient’altro. Non vorrei parlare di questa vicenda. È gravissimo che siano stati arrestati proprio coloro che si occupano dei diritti umani”.

Lucia Annunziata, alcune curiosità

All’età di un anno, quando viveva in Irpinia, un fulmine colpì la casa in cui abitava con la sua famiglia. Una scheggia la raggiunse a un occhio, causandole danni permanenti alla vista.

Nel 2020 anche Lucia Annunziata è stata colpita da coronavirus ed è stata ricoverata allo Spallanzani.