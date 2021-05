Lucia Azzolina chi è, età, dove e quando e nata, altezza, fidanzato, vita privata, il padre Gaetano

Chi è Lucia Azzolina, età, dove e quando e nata, altezza, fidanzato, vita privata, il padre Gaetano. Lucia Azzolina infatti è tra gli ospiti di Piazza Pulita, il programma condotto da Corrado Formigli e in onda ogni giovedì in prima serata su La7.

Dove e quando è nata, età e biografia di Lucia Azzolina

Lucia Azzolina è nata a Siracusa il 25 agosto del 1982 e ha 38 anni di età. E’ una politica e docente italiana, dal 10 gennaio 2020 al 13 febbraio 2021 ministro dell’istruzione nel governo Conte II. Ha frequentato l’Università degli Studi di Catania dove ha conseguito una laurea triennale per poi prendere la magistrale in storia della filosofia. Successivamente ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento di storia e filosofia. Nel 2008 ha iniziato ad insegnare prima a La Spezia e successivamente a Sarzana.

Specializzatasi in insegnamento del sostegno a Pisa, si è laureata anche in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 2013. A gennaio 2014 diviene insegnante di ruolo presso l’Istituto di istruzione superiore Giuseppe e Quintino Sella di Biella. Qui la carriera politica di Lucia Azzolina.

Marito, altezza e vita privata di Lucia Azzolina

Lucia Azzolina è alta all’incirca 165 centimetri. Per quanto riguarda la vita privata di Lucia Azzolina, si conosce davvero molto poco. Molto riservata sia sui social che nella vita, non sappiamo se abbia un marito o se sia fidanzata, oppure se sia single. Il 27 dicembre 2019, il presidente della Commissione per l’accesso al ruolo di dirigente scolastico Massimo Arcangeli, che giudicò la prova orale della deputata, mette in dubbio la capacità della stessa nel poter svolgere l’incarico di ministro dell’Istruzione, sulla base dei risultati ottenuti nelle prove.

Infatti, come pubblicato dal Miur, la Azzolina ha avuto zero su sei punti in informatica, e cinque su dodici punti in inglese. La Commissione presieduta dallo stesso Arcangeli complessivamente ha attribuito punti 80,5/100 alla prova scritta e punti 75/100 alla prova orale.

Il padre Gaetano Azzolina

Il padre di Lucia Azzolina è Gaetano Azzolina, nato il 29 maggio 1931. E’ un medico, cardiochirurgo e politico italiano. Nasce a Riesi, in provincia di Caltanissetta, secondo di tre fratelli. Suo padre era un commerciante di tessuti, figlio di artigiani, e sua madre una maestra di scuola elementare. Nel 1939 i genitori decisero di trasferire la famiglia a Palermo perché tutti i figli venissero istruiti adeguatamente. Qui Azzolina trascorrerà i difficili anni della guerra, culminati con l’allontanamento dalla città a causa dei bombardamenti, durante i quali la famiglia verrà sfollata a San Cipirello. Dopo la guerra Azzolina, che fino ad allora era stato uno studente tardivo, scoprì l’amore per lo studio e per lo sport, subendo il fascino di professori colti e appassionati.