Lucia Azzolina, l‘ex ministro dell’Istruzione in quota M5s, mentre è ospite a CartaBianca su Rai Tre commette uno svarione linguistico. Le scappa un “edulcorato” al posto di “esasperato“. Nulla di grave se non fosse che il verbo scelto dall’ex ministro dell’Istruzione significhi esattamente il contrario di quello che avrebbe voluto dire.

Azzolina, svarione linguistico a CartaBianca

Lo svarione avviene mentre si parla della restituzione del vitalizio a Roberto Formigoni. L’ex ministra ci va giù pesante e spiega che la decisione è “come scatarrare sui cittadini onesti”.

La Azzolina esalta quanto detto, usando queste parole: “La decisone sul vitalizio a Formigoni mi ha provocato un senso di disgusto”. Paolo Mieli, anche lui presente in studio, ricorda però alla Azzolina che il vitalizio è una sorta di pensione che spetta ai parlamentari e che non si tratterebbe quindi di un “premio finale” da stabilire in base ai meriti. E a quel punto la Azzolina prova a correggere il tiro dicendo: “Lo so che era un verbo edulcorato“.

Azzolina e la parola “edulcorato”

Mieli e Berlinguer, a questo punto la correggono facendole notare che “edulcorato” significa l’esatto opposto di quel che voleva intendere, ossia attenuato, mitigato. A questo punto la Azzolina corregge “edulcorato” in “esasperato” affermando di essersi confusa. Poi punta il dito contro fantomatici lapsus freudiani (clicca su RaiPlay per vedere la puntata di CartaBianca).