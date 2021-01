Lucia Gravante chi è: marito, figli, età, vita privata, carriera dell’ospite a Stasera Tutto è Possibile. Lucia Gravante sarà una degli ospiti della trasmissione tv condotta da De Martino.

Stasera Tutto è Possibile è un programma televisivo che va in onda il martedì su Rai 2 alle ore 21.25. Il comedy show è condotto dall’ex ballerino di Amici Stefano De Martino.

Lucia Gravante chi è: marito, figli, età, vita privata, dell’ospite a Stasera Tutto è Possibile

Lucia Gravante ha 53 anni ed è nata a Ivrea il 19 maggio 1967. La Gravante è sposata con un dottore e ha due figli: una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 18 anni. Per il resto non sappiamo molto altro della sua vita privata se non quello che condivide sul suo profilo Instagram ufficiale.

Lucia Gravante chi è: carriera dell’ospite a Stasera Tutto è Possibile

La carriera televisiva della Gravante è iniziata nel 2003 con la serie Cuori Rubati. Poi ha fatto parte anche dei cast delle seguenti serie televisive: Sospetti, Carabinieri e Baciamo le mani.

Grazie a queste serie tv di successo, si è meritata anche il debutto al cinema. Tra i suoi film ricordiamo: Bianco e Nero, Pulce non c’è, Bianca come il latte, rossa come il sangue e Né Giulietta né Romeo.

E’ recente la sua partecipazione al Collegio. Il suo ruolo era quello della sorvegliante e dell’insegnante di Economia domestica. Grazie al Collegio, sono aumentati in maniera esponenziale i suoi follower su Instagram.