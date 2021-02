Lucia Lavia chi è: età, altezza, fidanzato, vita privata, madre, padre dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Lucia Lavia è ospite di Oggi è un altro Giorno nella puntata di martedì 23 febbraio 2021. L’attrice dovrà rispondere alle domande di Serena Bortone sulla propria famiglia e sulla propria attività professionale.

Lucia è una attrice e figlia d’arte. I suoi genitori sono infatti stati due celebri attori delle scene italiane.

Lucia Lavia: età, altezza e segno zodiacale

Lucia Lavia nasce a Roma il 18 Febbraio 1992. Ha quindi 29 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. E’ alta circa 1,69 metri e ha occhi e capelli castani.

Lucia Lavia: fidanzato, vita privata, genitori, fratelli

Lucia è figlia degli attori Gabriele Lavia e Monica Guerritore. Ha una sorella (Maria Lavia) e un fratello (Lorenzo Lavia), anche se quest’ultimo è nato da un precedente matrimonio del padre (con l’attrice Annarita Bartolomei).

Lucia Lavia è molto riservata sulla propria vita privata. Non si hanno notizie di fidanzati, tanto meno di mariti e figli. In passato, durante una intervista, aveva dichiarato di non essere impegnata, nonostante si ritenesse una persona molto romantica.

Lucia Lavia: carriera

Lucia decide di seguire le orme dei genitori fin da piccola. A soli 13 anni debutta in teatro al Festival di Anagni e a 16 in tv nella serie televisiva per Rai 1 Rossella, diretta da Gianni Lepre.

Nel 2010 la prima tournée con il Malato Immaginario per la regia del padre Gabriele Lavia. In questa occasione Lucia è stata candidata al Premio “Le maschere del Teatro” nella sezione “Miglior Attore/Attrice Emergente”.

Poi è stata Desdemona nell’ Otello di Nanni Garella e Ifigenia In Aulide di Giampiero Borgia.

In seguito torna col padre Gabriele, nello spettacolo Tutto per bene. Il sodalizio col padre ritorna quando interpreta la Figliastra in Sei personaggi in cerca d’autore.

Nel 2015 vince il premio della Stampa “Siracusa stampa teatro” come Miglior Attrice per Ifigenia in Aulide di Federico Tiezzi.

Ancora col padre Gabriele recita anche in Vita di Galileo (2015). Nel 2016 è Emma Bovary con Andrea Baracco. E con lo stesso regista è Giulietta in Romeo e Giulietta.

Nell’estate del 2017 grazie al regista Gianluca Merolli cambia genere e diventa Pam in SAVED di Edward Bond.

Nel 2018 recita in Ti porto con me (diretto dal fratello Lorenzo Lavia).