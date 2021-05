Chi è Lucia Ocone chi è, età, altezza, marito, figli, vita privata, Il commissario Manara, vero nome, biografia e carriera dell’attrice. Lucia sarà una delle ospiti di Top Dieci. La trasmissione televisiva condotta da Carlo Conti in prima serata (ore 21:20) su Rai 1.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Lucia Ocone

L’attrice è nata ad Albano Laziale il 3 maggio 1974 (età 47 anni). Sappiamo anche che è alta 165 cm per un peso forma di 55 kg. Lucia Ocone è una comica, imitatrice e attrice italiana. Tra i suoi ultimi lavori più popolari, ricordiamo Il commissario Manara.

Il marito, i figli: vita privata di Lucia Ocone

Mentre sappiamo tantissimo sulla sua carriera da attrice, non sappiamo praticamente nulla sulla sua vita privata. Ma in questo momento dovrebbe essere single. L’unica certezza sulla sua vita privata è che non si è mai sposata e non ha figli.

Lucia Ocone tra gli ospiti di Top Dieci di Carlo Conti

Come detto in precedenza, la Ocone sarà tra gli ospiti di Top Dieci. Si tratta della nuova trasmissione televisiva di Rai 1 condotta da Carlo Conti. In particolare, Top Dieci va in onda ogni venerdì, in prima serata, su Rai 1. Due squadre composte da tre celebrità si affrontano in una competizione alla scoperta dell’identità del nostro Paese. Scopo del gioco è riempire tutte le posizioni di diverse classifiche legate alla cultura italiana.