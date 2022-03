Lucia Ocone chi è: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attrice

Chi è Lucia Ocone: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attrice. Lucia sarà tra i partecipanti dei Soliti Ignoti, alle ore 20:30 su Rai 1. Alla conduzione, Amadeus.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Lucia Ocone

L’attrice Lucia Ocone è nata ad Albano Laziale il 3 maggio 1974 (età 47 anni). Sappiamo anche che è alta 166 cm per un peso forma di 54 kg. Lucia Ocone è una comica, imitatrice e attrice italiana. Tra i suoi ultimi lavori più popolari, ricordiamo Il commissario Manara.

Il marito e i figli, la vita privata di Lucia Ocone

Mentre sappiamo tantissimo sulla sua carriera da attrice, non sappiamo praticamente nulla sulla sua vita privata. Ma in questo momento dovrebbe essere single. L’unica certezza sulla sua vita privata è che non si è mai sposata e non ha figli.

La carriera di Lucia Ocone

L’attrice recita per il grande schermo: è interprete in Un altr’anno e poi cresco e in Mari del sud. Su Rai 1 è nel cast delle serie TV Lo zio d’America, Le ragioni del cuore, La omicidi, Una famiglia in giallo e Il commissario Manara.

Come scrive Wikipedia, dal 28 agosto 2005 entra a far parte del cast di Quelli che il calcio, programma condotto da Simona Ventura su Rai 2. La stessa conduttrice la vuole nell’edizione 2006 del reality musicale Music Farm. Negli anni 2007, 2008 e 2009 è sempre nel cast di Quelli che il calcio, che lascia il 20 dicembre 2009 per motivi televisivi.

Nel 2011 veste i panni di una severa professoressa di greco e latino nella terza stagione della fiction I liceali. Per la radio, nel weekend autunnale dal 21 settembre 2013 conduce al fianco del cantante Luca Barbarossa e il comico-imitatore Andrea Perroni, la nuova edizione di Radio 2 Social Club.

Come conclude Wikipedia, nel 2015 e 2016 fa parte del cast di Quelli che il calcio condotto da Nicola Savino su Rai 2 imitando diversi personaggi famosi d’attualità e creando nuovi e vecchi personaggi.