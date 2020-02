ROMA – Fratelli d’Italia contro Luciana Littizzetto. La “colpa” dell’attrice e comica torinese è aver citato, durante la puntata di Che tempo che fa andata in onda domenica 16 febbraio, il marchio Baci Perugina per il quale ha scritto i cartigli dei famosi cioccolatini.

“Come sapete ho scritto le frasi per i Baci Perugini, e siccome alcune me le hanno cassate perché erano un po’ strong te ne volevo leggervele”, ha esordito Littizzetto in collegamento dalla sua casa torinese, dove si trova costretta sulla sedia a rotelle per una brutta caduta, con a fianco Piero Pelù.

La citazione del marchio non è andata già a Fdi, e Federico Mollicone, componente della Commissione vigilanza Rai e deputato del partito di Giorgia Meloni, ha annunciato: “Presenterò un quesito all’azienda per sapere se è normale che una persona pagata dalla Rai utilizzi il mezzo pubblico per rivendicare questioni personali di lavoro con un’altra azienda. O se non esista, quindi, un palese conflitto”.

Luciana Littizzetto e i Baci Perugina

La comica torinese ha scritto i cartigli per i Baci insieme a Stash, frontman dei The Kolors: i due hanno firmato 30 frasi destinate ad accogliere i celebri cioccolatini. Venti sono frutto del lavoro a quattro mani dei due artisti: “Quanto mi piaci, ti riempio di Baci, così almeno taci”. Le restanti 10, invece, sono della Littizzetto, con il suo punto di vista “satirico” sull’amore: “Dio li fa e i migliori li presenta alla tua migliore amica”.

“Ammetto che fa un certo effetto ritrovarsi sui cartigli dei Baci Perugina! – aveva detto la Littizzetto – Questa è la consacrazione di un amore che mostra l’altra faccia: un pizzico di cinismo e tanta ironia sono ingredienti che spesso aiutano a stare con i piedi per terra ma nello stesso tempo a prendere la vita con più leggerezza”.

“Lavorare con Luciana – ha aggiunto Stash – è stata un’esperienza fuori da qualsiasi schema. Scambiarci idee e visioni diverse dell’amore e farle coesistere nelle frasi dei mitici cartigli è sicuramente una delle avventure che più mi hanno stimolato e reso felice!”. (Fonti: Ansa, Che tempo che fa, YouTube, Rai)