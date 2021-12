Luciana Littizzetto chi è: età, dove è nata, altezza, titolo di studio, ex marito Davide Graziano, figli, vita privata (Foto Ansa)

Chi è Luciana Littizzetto: età, carriera e vita privata della attrice comica e umorista irriverente di Che tempo che fa. Per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin, Luciana Littizzetto è tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 18 dicembre.

Dove e quando è nata, altezza, titolo di studio: biografia di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto nasce a Torino il 29 ottobre 1964, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Ha 57 anni, è alta 158 cm e pesa 50 kg. Dopo il diploma in pianoforte conseguito nel 1984 presso il Conservatorio G. Verdi di Torino, inizia a insegnare musica alla scuola media statale “Carlo Levi” nel quartiere Vallette.

Nel frattempo, consegue la laurea in Lettere presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Torino, con una tesi in storia del melodramma intitolata La luna nel Romanticismo.

Tra il 1988 e il 1990 studia recitazione. Il suo primo amore è il cabaret e contemporaneamente si dedica al doppiaggio.

Nel 1991 inizia a lavorare in Rai, l’esordio è nel cast della trasmissione televisiva Avanzi di Rai Tre. Inizia così la sua ascesa nel mondo della tv e del cinema, che la porterà a prendere parte a tantissimi programmi e a recitare in pellicole di successo come Ravanello pallido e È nata una star?.

Ex marito Davide Graziano, figli: la vita privata di Luciana Littizzetto

Dal 1997 al 2018 Luciana Littizzetto è stata legata sentimentalmente a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. La coppia ha preso due figli in affido, Jordan e Vanessa, di cui parla nel suo ultimo libro “Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore“.

All’epoca avevano 9 e 11 anni, ora Jordan ne ha 24 e Vanessa 27. La relazione con Graziano è finita nel dicembre 2018 e da allora Luciana Littizzetto si professa single.

Luciana Littizzetto, la carriera in tv e al cinema

La carriera televisiva di Luciana Littizzetto inizia nei primi anni ’90 con Avanzi di Serena Dandini su Rai3, prosegue accanto a Piero Chiambretti, Enrico Bertolino, la Gialappa’s Band a Mai dire gol, fino all’incontro con Fabio Fazio, da Quelli che il calcio edizione 2001 a Che tempo che fa, un’avventura che dura dal 2005.

Nel ’96 Luciana Littizzetto debutta anche al cinema con Davide Ferrario (Tutti giù per terra). Poi sono arrivate le collaborazioni con Aldo, Giovanni e Giacomo (Tre uomini e una gamba), Luca e Paolo (E allora mambo!), ancora la Gialappa’s (Tutti gli uomini del deficiente), Fausto Brizzi (Femmine contro maschi), per citare solo alcune delle sue interpretazioni, fino ad Aspirante vedovo di Massimo Venier, accanto a Fabio De Luigi.