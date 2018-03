ROMA – La travolgente Luciana Littizzetto stavolta esagera e quella che voleva essere una battuta alla collega Filippa Lagerback a Che tempo che fa si trasforma in gaffe. La Littizzetto parlava di ritocchini e chirurgia estetica e ha tirato in ballo la collega, facendo notare in diretta televisiva la rimozione di un neo.

Un intervento, ha sottolineato stizzita Filippa, dettato dal consiglio medico e non per vanità, che ha scatenato la replica durissima: “Grazie per aver spiattellato le mie cose personali…”.

L’episodio è andato in scena domenica scorsa, ma a far notare quanto accaduto è stata Striscia la Notizia, che ha evidenziato quanto accaduto nello studio di Che tempo che fa. La Littizzetto scherzando sulla chirurgia estetica ha fatto notare che qualcosa sul volto della Lagerback è cambiato. La moglie di Daniele Bossari infatti si è tolta un neo.

Il problema è che Filippa non aveva intenzione di rivelare questo dettaglio intimo, tanto che ha subito sottolineato che la scelta di toglierlo è stata dettata da consiglio medico e non da vanità. E poi, a chiusura della trasmissione, la frecciatina alla collega Littizzetto è giunta: “Grazie per aver spiattellato le mie cose personali…”.Una frase che non nasconde il suo malcontento.