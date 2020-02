Che tempo Che Fa, Luciana Littizzetto è Morgana che canta “Bugolica” a Fabio Fazio

ROMA – Luciana Littizzetto alias “Morgana” canta “Bugolica” a Fabio Fazio. Il conduttore preso di mira dalla comica nei panni di Morgan in collegamento da casa per via dell’incidente avvenuto a fine dicembre.

La Littizzetto si veste da Morgan (l’abito è azzeccatissimo) e canta “Bugolica”a Fabio Fazio. Il riferimento è a Bugo e alla lite tra i due avvenuta sul palco di Sanremo, il testo ispirato però al finto conflitto tra loro che, ogni domenica, i due mettono in scena durante Che tempo Che Fa.

Morgan se la prende con Boss Doms, il chitarrista di Achille Lauro.

Morgan intanto scatena una nuova polemica a più di una settimana dalla fine del Festival di Sanremo. Questa volta se la prende con Boss Doms, il deejay e chitarrista che sul palco ha accompagnato Achille Lauro. Tutto è cominciato quando il cantautore ha raccontato un siparietto avvenuto dietro le quinte del Festival proprio con il chitarrista di Achille Lauro.

“Ho sentito anche il compagno di Achille Lauro, Boss Doms – ha raccontato Morgan in tv – gli ho chiesto ‘Perché non mi fai il remix della canzone con il mio testo?’ e lui ha detto ‘Perché io in queste trashate italiane non ci entro’. Perché io faccio trash italiano? Non so perché mi abbia dato del trashone italiano”, ha concluso Morgan.

Fonte: RaiPlay