Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Luciano Capone

Siamo a conoscenza unicamente delle informazioni biografiche fornite da Capone stesso dalle pagine de Il Foglio e formiche.net. Capone è nato in Irpinia nel 1985. E’ cresciuto a Savignano. Dopodiché ha concluso i suoi studi a Milano, presso l’Università Cattolica. Attualmente vive a Milano e tifa Lazio. Non abbiamo alcuna informazione sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è noto con il suo nome di battesimo. Non utilizza nomi d’arte.

La moglie, i figli: vita privata di Luciano Capone

Non sappiamo praticamente nulla sulla sua vita privata. Non sappiamo se è sposato o se ha figli. O se è single. Ma una volta, su Twitter, ha pubblicato un post scrivendo: “Mia moglie mi dice che ho le mani bucate”. Da questo post, si evincerebbe che è sposato. Ma non ci sono informazioni ufficiali in merito.

Luciano Capone e la sua descrizione su Il Foglio