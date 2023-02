Luciano Capurro, chi è il concorrente di The Voice Senior

Prima è stato uno speaker radiofonico, poi la pensione e ora è a The Voice Senior: Luciano Capurro è uno dei concorrenti del programma condotto da Antonella Clerici. Capurro ha convinto i giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri con il brano ‘O sole mio. Scopriamo qualcosa in più sul concorrente.

Dove e quando è nato, età

Capurro è nato a Napoli nel 1961. Ha 61 anni. Non abbiamo informazioni riguardo il giorno di nascita. Capurro attualmente è in pensione ma nella sua vita si è sempre dedicato al mondo della musica. Ha avuto infatti una carriera come speaker radiofonico.

La vita privata di Luciano Capurro

Sulla vita privata di Capurro non abbiamo molte informazioni. Sappiamo che è sposato con una donna che lo ha accompagnato durante le Blind Auditions del programma. Non sappiamo se i due abbiano figli o meno.

Luciano Capurro a The Voice Senior

Nel corso del programma condotto da Antonella Clerici, Capurro si è presentato ai giudici con un brano particolare e per lui molto speciale: ‘O sole mio. Capurro è riuscito poi a convincere il pubblico e i quattro giudici.

La canzone napoletana ‘O sole mio, pubblicata nel 1898, è uno dei brani italiani più famosi di sempre e ha avuto nel corso della storia diverse incisioni da parte di molti artisti. I versi della canzone, però, sono stati scritti dal giornalista Giovanni Capurro; il concorrente di The Voice Senior è il pronipote dell’autore del brano.