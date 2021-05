Luciano Nobili chi è, età, dove e quando è nato, moglie, vita privata, Zoom e Passaparola

Chi è Luciano Nobili, età, dove e quando è nato, moglie, vita privata, Zoom e Passaparola. Luciano Nobili infatti è tra gli ospiti di Zona Bianca, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi e in onda ogni mercoledì sera su REte Quattro in prima serata.

Dove e quando è nato, età e biografia di Luciano Nobili

Luciano Nobili è nato a Roma il 23 settembre del 1977, ha 43 anni di età ed è un politico italiano. Vicino a Francesco Rutelli e inizialmente nella Margherita, fonda nel 2008 la “Lista civica under 30” per sostenere alle elezioni per il Comune di Roma l’ex sindaco contro Alemanno, raccogliendo lo 0,7% dei voti. Luciano Nobili aderisce quindi al Partito Democratico, dove viene assunto come dipendente. Successivamente segue Rutelli nell’Alleanza per l’Italia che l’ex sindaco costituisce con Bruno Tabacci. L’esperienza non dura a lungo e allora rientra nel PD.

Nel 2012 diventa sostenitore di Matteo Renzi, che sta emergendo con forza nel PD. Nel 2015 si dichiara contrario a Ignazio Marino, l’ultimo sindaco PD di Roma, quindi organizza la campagna elettorale di Roberto Giachetti nelle Elezioni amministrative italiane del 2016 a Roma contro Virginia Raggi. Nelle Elezioni politiche italiane del 2018 è candidato PD nel Lazio come uno dei principali esponenti della corrente del partito sostenitrice di Matteo Renzi. Viene eletto deputato per poi seguire Renzi nella scissione del 2019 che portò alla fondazione di Italia Viva.

Moglie e vita privata di Luciano Nobili

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luciano Nobili è sposato e sua moglie è Elisa Calessi, giornalista parlamentare del quotidiano Libero. Per il resto si conosce davvero poco. Sui social è abbastanza seguito. Ha una pagina Facebook in cui è possibile vedere le sue attività politiche, e anche un account Instagram che può vantare un numero di follower che supera i 6 mila. Il suo social preferito oltre che più utilizzato, è però certamente Twitter, dato che qui il numero di follower supera i 16 mila.

Luciano Nobili, Zoom e Passaparola

Pochi se lo ricordano, ma nel 2002 Luciano Nobili è stato concorrente di Passaparola, la famosa trasmissione condotta da Gerry Scotti su Canale Cinque. Pochi giorni fa è stato protagonista di un errore su Zoom per cui ha ricevuto diversi commenti ironici. Praticamente aveva scritto su Twitter “partecipatissima assemblea di Italia Viva con Carlo Calenda”. Peccato però che la foto per dimostrare l’assemblea fosse in realtà un collage in cui i partecipanti venivano messi più volte con foto diverse.