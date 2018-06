ROMA – Paura per Lucio Allocca, attore e regista napoletano, colpito da infarto nella notte tra sabato e domenica. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Allocca, noto al pubblico per aver interpretato Otello nella soap “Un posto al Sole”, ha accusato i primi malori intorno alle 4.30, mentre era nella sua casa al Vomero.

Un’ambulanza del 118 è accorsa sul posto e lo ha portato all’ospedale Cardarelli. L’attore è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva coronarica e emodinamica, diretta da Ciro Mauro, dove è stata praticata un’angioplastica e gli è stato inserito uno stent.

Allocca è uscito dalla sala operatoria alle 7.30 di domenica mattina e sembrerebbe essere fuori pericolo.