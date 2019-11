Lucio Nisi, il dolore di Alba Parietti: “Al Plastic gli anni più belli della mia vita”

ROMA – Alba Parietti sui social piange la morte di Lucio Nisi, fondatore del locale Plastic di Milano. Lucio Nisi è morto a 71 anni per l’aggravarsi di una malattia.

“Io – racconta sui social Alba Parietti – arrivai a Milano all’inizio degli anni 80. Ero una ragazzina con un figlio piccolo e tanti sogni – scrive – Il primo sogno che realizzai era entrare dalla porta del #Plastic di uno dei locali che era molto più di una discoteca. Era minuscola ma dentro c’era un mondo, il mondo inimmaginabile fondato inventato da Lucio Nisi. Sono stati gli anni più belli della mia vita e c’era Lucio, con la sua allegria, intelligenza, la sua fantasia, un uomo che pur essendo semplice aveva saputo radunare e il più bel mondo della notte che io abbia mai visto in vita mia, costruire un mito, c’erano i sogni di tutti noi in quel locale, c’erano magia, diversità, artisti, musica gaiezza, tutto con la bellezza che quell’uomo buono, dolce, affettuoso, sensibile e intelligente sapeva fondere. Per noi era davvero casa. Arrivava chiunque da Madonna a David Bowie, le più grandi star mondiali sono tutte passate da lì”.

Fonte: Instagram.