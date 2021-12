Lucrezia Lando, chi è, dove e quando è nata, età, altezza, peso, fidanzato, Andrea Iannone, Ballando con le Stelle

Lucrezia Lando è una delle ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno di oggi, lunedì 20 dicembre 2021. Ma chi è Lucrezia Lando? Che cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata?

Dove e quando è nata, età, altezza, peso: la biografia di Lucrezia Lando

Lucrezia Lando è una ballerina professionista e maestra di ballo di Ballando con le Stelle, il talent Rai condotto da Milly Carlucci.

Lucrezia è nata a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, il 10 dicembre del 1998, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Ha dunque 23 anni, è alta 175 cm e pesa 57 kg.

Lucrezia Lando tra Amici e Ballando con le Stelle

Ha iniziato a ballare da piccola, a 10 anni, frequentando corsi di danza classica ma amando molto anche i balli latino-americani. Insieme al suo compagno di ballo storico, Giacomo Ballarin, ha vinto diverse competizioni nazionali ed internazionali.

In passato aveva partecipato al casting di Amici 13, il talent Mediaset condotto da Maria De Filippi, ma era stata scartata.

Il successo è arrivato nel 2018, con l’approdo a Ballando con le Stelle, dove Lucrezia ha ballato con Giaro Giarratana. Ha poi vinto l’edizione del 2020 in coppia con Gilles Rocca.

Marito, compagno, Andrea Iannone, figli: la vita privata di Lucrezia Lando

Alla fine dell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle Lucrezia ha rivelato di essere fidanzata con Marco De Angelis, anche lui maestro di ballo del programma di Milly Carlucci, dopo aver smentito le voci di un flirt con Gilles Rocca.

L’anno seguente, per l’ultima edizione del programma, Lucrezia ha ballato in coppia con Andrea Iannone, e secondo alcuni settimanali e siti di gossip tra i due ci sarebbe del tenero. O forse sono solo una coppia molto affiatata durante il ballo, non è dato saperlo con certezza.