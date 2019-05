ROMA – Ludovica Caramis sogna di avere un figlio con Mattia Destro, ma non subito. Intervistata da Vero Tv, la valletta de La Corrida (al fianco di Carlo Conti) ha parlato del suo matrimonio col calciatore del Bologna e del desiderio di mettere su famiglia:

“Il sogno di diventare mamma c’è e ne stiamo parlando con Mattia. Sto cercando di consolidare la mia posizione professionale, per poi dedicarmi al mestiere più bello del mondo. Quando avrò un figlio non lo mollerò a una tata, vorrò seguire di persona la sua crescita”.

Qualche settimana fa, a Vieni da Me, la Caramis aveva parlato dell’incontro con quello che sarebbe diventato suo marito: “Lo conobbi quando venne alla Roma. Ci conoscemmo in discoteca ma non sapevo che era un giocatore. Poi nella mia famiglia sono tutti della Roma, quindi… Come mi ha corteggiato? Lui non lo è tantissimo (ride, ndr). Non mi portò a cena fuori all’inizio, forse voleva inquadrarmi meglio. Lui non è un romantico ma è un ragazzo concreto, all’antica. Di lui so che mi posso fidare. Ci siamo sposati quasi cinque anni fa, abbiamo bruciato le tappe. Capisci il senso del matrimonio quando lo vivi, nella quotidianità, giorno dopo giorno”. (Fonte VeroTv).