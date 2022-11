Ludovica Nasti chi è, età, dove e quando è nata, vita privata, L’amica geniale, malattia, biografia e carriera. La giovane attrice Ludovica Nasti è ospite oggi 26 novembre del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, biografia di Ludovica Nasti

Ludovica Nasti è nata a Pozzuoli il 26 settembre del 2006. Ha 16 anni. Ha due fratelli più grandi, uno di 23 e l’altro di 26 anni. La madre decide di iscriverla ad alcune agenzie di moda per i più piccoli. Presta così il volto ad alcuni cataloghi di moda per abbigliamento per bambini e partecipa al programma della Fox Quattro mamme.

La passione per il calcio, il cinema, Instagram, curiosità: la carriera di Ludovica Nasti

Parallelamente a quella per il cinema, Ludovica nutre una grande passione per il calcio, sport che pratica nel Napoli Dream Team. Durante un’intervista a Vanity Fair ha raccontato che tra le sue attrici preferite c’è Sophia Loren: “A casa tutti mi dicono che sono la seconda Sophia Loren di Pozzuoli”. Profilo Instagram: ludovicanasti_official.

Debutta a 11 anni nel film L’amica geniale di Saverio Costanzo nei panni di Lila al fianco di Elisa Del Genio. Nel 2019 recita nel film Rosa Pietra Stella di Marcello Sannino e nel 2021 in Mondocane con Alessandro Borghi, presentato alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

La malattia: Ludovica Nasti contro la leucemia

A cinque anni le viene diagnosticata una leucemia linfoblastica B. La piccola Ludovica combatte la malattia con il sostegno della propria famiglia e dopo cinque anni riesce a sconfiggerla. Dopo questa terribile esperienza Ludovica si appassiona al calcio e al mondo del cinema.