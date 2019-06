Ludovica Pagani: “I calciatori di Serie A mi scrivono in privato…”

ROMA – Influencer da 2 milioni di follower su Instagram, personaggio tv come inviata di Quelli che il calcio, youtuber e scrittrice. Ludovica Pagani, 24 anni, è stata intervistata da Gazzetta.it.

“Tutto è nato dalla collaborazione con gli Autogol e da un video ‘La Serie A va in vacanza’ in cui interpretavo il personaggio di Leonarda che ha spaccato”. Poi svela: “Qualche giocatore di Serie A mi ha scritto robe come ‘Ciao come stai, sei bellissima’. Ma io sono fidanzata e non ho mai risposto”.

Sulla presunta rivalità con Diletta Leotta: “Non sono la rivale. Io la stimo molto, il paragone mi lusinga. Mi piace come conduce e anche la sua parlata. Ma non sono ai suoi livelli devo farne di strada”.