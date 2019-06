Ludovica Valli e l’annuncio su Instagram: “E’ finita con Federico Accorsi”

ROMA – L’ex tronista di “Uomini e Donne” Ludovica Valli ha lasciato il fidanzato Federico Accorsi. La Valli, che da “Uomini e Donne” era uscita con il corteggiatore Fabio Ferrara, sembrava aver trovato l’amore con il suo personal trainer. Sembrava.

Ora è la stessa Valli ad annunciare la rottura su “Instagram”:

“Con l’amore deve esserci tanto altro ancora – dice l’ex tronista – per costruire ciò che mi auguro e desidero per la mia vita. Per costruire un rapporto solido, duraturo, di fiducia… magari un giorno anche una famiglia che sarebbe il mio sogno più grande, ci vuole sì l’amore, ma anche tanto altro. L’amore è un bellissimo ma estenuante sacrificio, è rispetto, responsabilità! Spesso è proprio la lista delle responsabilità quella che in amore non si rispetta e fa crollare tutto il castello”.

E ancora: “A chi si farà strane idee sul come, quando, perché e chi è stato, rispondo già che siamo 2 persone maggiorenni e mature che hanno preso strade diverse. Non abbiamo il bisogno di farci la guerra ma di rispettarci e lasciarci liberi di fare il nostro percorso da soli o con chi vorremo al nostro fianco un giorno. Oggi c’è stima, affetto, un bene immenso e una voglia matta di vederci felici a vicenda anche se non più insieme. Ognuno potrà contare sull’altro, ce lo siamo promessi in nome del sentimento vero che ci ha uniti come ci ha divisi nel senso più pacifico del termine”.

Fonte: Instagram.