Ludovico Tersigni chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, dove vive, Summertime, X Factor, film

Ludovico Tersigni chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, dove vive, Summertime, X Factor, film. L’attore Ludovico Tersigni conduce la nuova edizione di X Factor. Il talent show è in onda da questa sera 16 settembre su Sky Uno e TV8 dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, studi, biografia di Ludovico Tersigni

Ludovico Tersigni è nato a Roma l’8 agosto del 1995. Ha 26 anni. Vive gran parte della sua vita a Nettuno, diplomandosi al Liceo Classico Chris Cappell College di Anzio. Frequenta diversi corsi di teatro e nel 2014 fa il suo esordio al cinema nel film Arance & martello diretto dallo zio Diego Bianchi.

Fidanzata, dove vive, curiosità, vita privata di Ludovico Tersigni

Tersigni è molto riservato riguardo la sua vita privata. Non sembra essere fidanzato ma recentemente è stato fotografato dai paparazzi di Diva e Donna mentre passeggiava per le vie di Roma mano nella mano con una ragazza. Vive a Roma.

L’attore non ha profili social, svelando le sue motivazioni in un’intervista per Il Corriere della Sera: “Senza social sto benissimo. Ho fatto delle prove, ma ci cadevo dentro, i social sono dei buchi neri, non riesco a gestirli. Finisce che ci passo troppo tempo, diventano un’assuefazione”.

Oltre alla passione per la recitazione, Tersigni è amante della musica e suona chitarra e basso. I suoi attori di riferimento sono Keanu Reeves, Edward Norton e Vincent Cassell.

Film, Skam Italia, Summertime, X Factor: la carriera di Ludovico Tersigni

Dopo il film Arance & martello Tersigni ottiene il ruolo di Federico in L’estate addosso, film di Gabriele Muccino. Dal 2015 compare nella serie italiana Tutto può succedere. Nel 2016 viene scelto per interpretare Sam, protagonista del film Slam – Tutto per una ragazza, presentato al Torino Film Festival.

Nel 2018 è Giovanni Garau nella web serie Skam Italia e l’anno successivo recita nella serie Oltre la soglia. Dal 2020 è uno dei protagonisti della serie Netflix Summertime.

Nel 2021 Tersigni è il nuovo conduttore del talent X Factor, sostituendo Alessandro Cattelan.