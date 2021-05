Chi è Ludovico Tersigni il nuovo conduttore X Factor: età, dove è nato, altezza, fidanzata, Diego Bianchi, Skam e biografia dell’attore che, come rilancia Dagospia, prenderà il posto di Alessandro Cattelan nella nuova edizione del talent show musicale di Sky.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Ludovico Tersigni

Nato a Nettuno, in provincia di Roma, l’8 agosto 1995 (età 25 anni, altezza 178 cm), Ludovico Tersigni è un attore italiano. Fino dalle scuole medie coltiva la propria passione per i musical e frequenta corsi di teatro. Tra i ruoli ottenuti allora troviamo ad esempio Tony Manero ne La Febbre del Sabato Sera. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico di Chris Cappell College di Anzio, continua a dedicarsi alla recitazione, determinato a trasformare quella che inizialmente era una passione in un vero e proprio lavoro. Ludovico suona la chitarra e il basso. È inoltre un abile motociclista, è pratico di arrampicate e sa tirare con l’arco.

Ludovico Tersigni è il nipote di Diego Bianchi, noto conduttore televisivo e regista italiano. Con lui ha fatto il suo primo film, Arance & Martello. Nel 2016, all’età di 21 anni torna al cinema con Slam – Tutto per una ragazza, per cui ha imparato ad andare sullo skateboard. Tale interpretazione gli ha valso il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento 2017.

Nel 2018 esordisce nel ruolo di Giovanni Garau nella web serie Skam Italia. E dal 2020 è il protagonista maschile della produzione italiana Netflix Summertime, che rivedremo a giugno.

Fidanzata, Instagram e vita privata di Ludovico Tersigni

Per quanto riguarda la vita privata di Ludovico Tersigni, pare che attualmente l’attore sia single. Inoltre, sul suo profilo Instagram non appaiono foto del giovane in dolce compagnia da quanto è approdato sul social.

Il suo profilo Instagram, infatti, pur esistendo dal 2016, conta poco più di cinquanta post. “È un mezzo a cui, in generale, cerco di non ricorrere perché credo che, in alcuni contesti, possa snaturare il mestiere di attore. In futuro cercherò di essere molto più attento perché mi rendo conto che i social oggi sembrano fondamentali, ma anche che la vita reale è più importante di quella virtuale. Se non li usiamo bene, questi strumenti possono farci smarrire in un’immagine di noi stessi che poi non è fedele a quello che siamo” ha detto l’attore riguardo l’uso del social.