Luigi Busà chi è: dove e quando è nato, età, vita privata, karate, Olimpiadi, Instagram, la moglie Laura Pasqua.

Dove e quando è nato Luigi Busà, Instagram, misure e carriera

Luigi Busà è nato ad Avola (provincia di Siracusa in Sicilia) il 9 ottobre 1987. Ha da poco compiuto 34 anni ed è un karateka italiano, specializzato nel kumite. Busà è campione olimpico a Tokyo 2020. E’ alto 177 centrimetri per un peso di 75 kg. Questo il suo profilo Instagram.

Luigi inizia l’attività all’A.S.D. Centro Arti Marziali di Avola insieme alle sorelle Lorena Busà e Cristina Busà divenute anch’esse delle karateke di caratura internazionale. Nel 2006 diviene il più giovane Campione del Mondo della World Karate Federation, che rivince nel 2012.

Soprannominato il “Gorilla d’Avola”, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 vince la medaglia d’oro nel karate specialità kumite vincendo la finale contro l’azero Rafael Aghayev. Ha un palmares di tutto rispetto (a seguire le vittorie alle Olimpiadi e agli Europei) a cui si sommano molte vittore in Italia qui non riportate (per l’elenco completo clicca qui).

Olimpiadi

Giochi olimpici Tokyo 2020: oro nei -75 kg.

Mondiali

2018 Argento Madrid

2016 Bronzo Linz

2014 Argento Brema

2012 Oro Parigi

2010 Argento Belgrado

2006 Oro Tampere

La moglie Laura Pasqua

Luigi Busè è sposato con Laura Pasqua. Anche lei è una siciliana doc: nata a Siracusa il 29 maggio del 1986, anche lei è una karateka. Laura ha vinto un bronzo mondiale, due argenti europei e 10 titoli italiani.

Laura si è laureata in Psicologia con 110 e lode e sta già maturando dell’esperienza nel campo della psicologia sportiva. Il suo intento è quello di fornire un aiuto alla nuova generazione specializzando nel mental coaching.