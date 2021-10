“So dov’è Giggino WiFi”. A 4 anni dalla scomparsa di Luigi Celentano, una telefonata a Chi l’ha visto? riaccende le speranze della famiglia.

Era il 12 febbraio 2017 quando Luigi Celentano, appena 18enne, uscì di casa a Sorrento intorno alla mezzanotte facendo perdere le sue tracce.

Dietro di sé lasciò una scheda sim spezzata a metà e un messaggio criptico su Facebook: una serie numerica che nessuno riuscì a decifrare. Da allora nessuna notizia si è più avuta di lui.

Luigi Celentano, l’identikit di Giggino WiFi

A Sorrento tutti lo chiamavano Giggino WiFi perché era sempre alla ricerca di una connessione internet gratuita.

Il 17 febbraio 2017 verso mezzanotte, Luigi lasciò la sua casa di Sorrento per recarsi a casa degli zii a Vico Equense. Proprio allo zio Franco, il giovane chiese: “Portami via, qualcuno vuole uccidermi. Un mafioso mi vuole morto”. Ma a nulla servì l’offerta dello zio di restare in casa con lui al sicuro. Luigi preferì andare via comunque. Da allora il nulla.

Questo il suo identikit pubblicato sul sito di Chi l’ha visto?

Sesso: Maschile.

Età: 18 (al momento della scomparsa).

Statura: 175.

Occhi: castani.

Capelli: biondi.

Abbigliamento: felpa blu scura con cappuccio riportante sul davanti la marca a lettere di colore bianco, jeans, scarpe nere a gambaletto con i lacci bianchi, borsetta a tracolla bianca.

Segni particolari: neo sulla palpebra dell’occhio destro, cicatrice sul dito mignolo della mano destra.

Scomparso da: Vico Equense.

Data della scomparsa: 12/02/2017.

Luigi Celentano, la telefonata a Chi l’ha visto?

A 4 anni dalla scomparsa la redazione di Chi l’ha visto? ha ricevuto una telefonata che sarà trasmessa nella puntata di mercoledì 6 ottobre 2021 su RaiTre.

Alla trasmissione di Federica Sciarelli l’anonimo al telefono ha detto: “Chiamo per quanto riguarda Luigi Celentano, Giggino Wi-Fi, so dove si trova”. Non resta che sperare per il meglio.