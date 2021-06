Luigi De Magistris chi è: età, altezza, figli, moglie Maria Teresa Dolce, instagram, vita privata, Calabria

Luigi De Magristris, chi è: età, altezza, figli, fratello, moglie, vita privata. Il sindaco di Napoli è tra gli ospiti di questa sera a Zona Bianca, il programma di approfondimento politico in onda a partire dalle 21.20 su Rete 4 diretto da Giuseppe Brindisi.

Dove e quando è nato Luigi De magistris: biografia di Luigi De Magistris

Luigi De Magistris è nato a Napoli il 20 giugno 1967. Ha 53 anni (tra poco ne compià 54) ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Espressione semplice da “sindaco del popolo” come lui ama farsidefinire, è sindaco di Napoli dal 1 giugno 2011. Non si conoscono peso e altezza.

Moglie e figli, la vita privata di Luigi De Magistris

Luigi De Magistris è sposato dal 1998 con l’avvocato calabrese Maria Teresa Dolce. La Dolce, 50 anni, lavora come insegnante di diritto in una scuola superiore di Napoli. I due si sono incontrati per la prima volta a Catanzaro: Maria Teresa faceva pratica presso uno studio legale del luogo. Era il 1996, e la donna si è innamorata subito dell’allora pm.

Come ha confessato la moglie in un’intervista a Vanity Fair, ciò che più di tutte l’ha colpita di Luigi è stata una spremuta d’arancia. Si proprio così: Il giorno in cui si sono conosciuti erano entrambi in Tribunale e Maria Teresa si è sorpresa quando lo ha sentito fare la sua ordinazione al bar: “Capii subito che era diverso dagli altri”. La coppia ha due figli, Andrea e Giuseppe.

La moglie ha sempre difeso il marito: “Non è un forcaiolo e nemmeno un estremista” ha detto di lui.

Studi e carriera professionale di Luigi De Magistris

Luigi De Magistris si diploca al Liceo classico Adolfo Pansini nel quartiere Vomero di Napoli con 51/60. Nel 1993 si laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode.

Dopo gli studi ha seguito le orme del padre e del nonno diventando magistrato. Dopo aver lavorato presso la procura di Napoli dal 1998 al 2002, ha lavorato presso la Procura della Repubblica di Napoli per poi passare come Sostituto Procuratore della Repubblica al Tribunale di Catanzaro.

Nel 2009 ha abbandonato la carriera in magistratura per dedicarsi alla politica. Viene eletto al parlamento europeo con l’Italia dei Valori. In data 20 luglio 2009 viene designato alla presidenza della commissione del Parlamento europeo preposta al controllo del bilancio comunitario.

Il sindaco di Napoli e i social

Il sindaco di Napoli è iscritto a Facebook, Instagram e Twitter. Sui social è molto presente. Non manca di interagire con i follower rispondendo anche a qualche critica. Su Instagram è seguito da 102 mila follower.

Luigi De Magistris sindaco di Napoli

Nel febbraio 2011, Luigi De Magistris si candida a sindaco di Napoli per le elezioni comunali di maggio e al primo tuno elettorale viene eletto sindaco con il 65,37% dei consensi. Succede a Rosa Russo Iervolino. Nel 2016 si ricandida per un secondo mandato da sindaco appoggiato da 12 liste. Il 19 giugno vince il ballottaggio con il 66,85% delle preferenze contro Lettieri al 33,15%, riconfermandosi così primo cittadino di Napoli.

La candidatura alla Regione Calabria

Essendo arrivato al secondo mandato, De Magistris non può ripresentarsi alla poltrona di primo cittadino di Napoli. L’ex magistrato ha però deciso di rimanere in politica candidandosi alla presidenza della Regione Calabria. Salvini di lui ha detto “che la Calabria non ha bisogno di un fallito come lui”. De Magistris ha replicato dicendo che la Calabria “non ha bisogno di chi ci chiamava terroni”.