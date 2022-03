Chi è Luigi Di Maio: età, altezza, dove e quando è nato, fidanzata, figli, vita privata, laurea, carriera e biografia del ministro degli Esteri che oggi, 7 marzo, sarà ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, in onda dalle ore 14 su Rai1.

Dove e quando nato, età, studi e biografia di Luigi Di Maio

Nato ad Avellino il 6 luglio 1986 (età 35 anni), ma cresciuto a Pomigliano d’Arco, è il più grande di tre fratelli. E’ alto 170 cm. Suo padre, imprenditore edile, è stato un dirigente locale di Alleanza Nazionale. Sua madre è un’insegnante di italiano e latino. L’attuale Ministro degli Esteri inizia a fare politica studentesca al liceo classico. Una volta diplomatosi, nel 2004, si iscrive alla facoltà di Ingegneria informatica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Poco dopo però abbandona il corso ed inizia a frequentare Giurisprudenza, sempre a Napoli. Non porterà mai a termine gli studi universitari perché, a suo dire, è stato troppo coinvolto nell’attivismo per il Movimento 5 stelle. Dal 2007 risulta iscritto all’albo dei giornalisti come pubblicista. Oltre a collaborare con testate locali, ha fatto anche lo steward allo stadio San Paolo di Napoli (ora Diego Armando Maradona), il tecnico informatico, il cameriere, e l’agente di commercio e manovale per l’azienda del padre.

La carriera politica

Nel 2007 entra nel Movimento 5 stelle, aprendo il meetup di Pomigliano d’Arco in favore di Beppe Grillo. Tre anni dopo si candida come consigliere comunale, racimolando però solo 59 preferenze, insufficienti per entrare nel consiglio di Pomigliano. Passano altri tre anni e arriva il momento delle elezioni politiche per la XVII legislatura. Di Maio ottiene 189 preferenze online sul sito di Grillo e, così, è uno dei candidati alla Camera dei deputati nella circoscrizione Campania 1 dove Ottiene il seggio. Con 173 voti, il 21 marzo 2013, viene eletto vicepresidente della Camera dei deputati, il più giovane della storia della Repubblica a ricoprire il ruolo.

Nel 2017 Luigi Di Maio si candida per il ruolo di candidato Premier e capo politico del Movimento. Stravince l’elezione sulla piattaforma Rousseau con 30.936 voti, l’82% delle preferenze. Un anno dopo sconfigge Vittorio Sgarbi nel seggio uninominale di Acerra e inizia il suo secondo mandato da deputato. Nel governo Conte I, ricopre l’incarico di vicepremier e di ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. Nel Conte II, Di Maio diventa ministro degli Esteri, carica che conserverà anche nel governo Draghi. Il 22 gennaio 2020, a causa di polemiche interne al Movimento, lascia il ruolo di capo politico dei 5 stelle.

Fidanzata, figli e vita privata di Luigi Di Maio

Luigi Di Maio non ha figli. Parliamo della sua vita sentimentale. Dopo la rottura con Silvia Virgulti, di ben dieci anni più grande di lui, è stato fidanzato con Giovanna Melodia, avvocatessa. La relazione è andata avanti per oltre un anno (dal 2017 al 2018), ma il Ministro degli Esteri non ne ha mai parlato apertamente. Nel marzo del 2019 il settimanale Chi pubblica alcuni scatti che ritraggono Di Maio in compagnia di Virginia Saba. Giornalista cagliaritana classe 1982, è anche una studiosa di teologia, e negli ultimi mesi ha pubblicato il suo primo libro: Il suono della bellezza – note di vita e di filosofia. Oltre alla carriera giornalistica, Virginia Saba porta avanti anche un certo impegno politico. È stata assistente parlamentare della deputata Emanuela Corda e lavora al momento in Commissione parlamentare per le questioni regionali.